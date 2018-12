Alface contaminada preocupa americanos no Dia de Ação de Graças

Folhapress

WASHINGTON, EUA (FOLHAPRESS) - Às vésperas do Dia de Ação de Graças, o CDC (Centro para o Controle e Prevenção de Doenças) e a FDA (agência que regula alimentos e medicamentos) emitiram um alerta para que consumidores dos Estados Unidos não comprem ou consumam alface romana.

O aviso foi divulgado na terça-feira (20) após 32 pessoas em 11 estados americanos terem sido contaminados por uma variante perigosa da bactéria E.coli (Escherichia coli) em outubro. Treze delas foram hospitalizadas e uma teve falência nos rins. Também foram registrados 18 casos semelhantes nas províncias de Ontário e em Quebec, no Canadá.

A bactéria é encontrada em comidas, no intestino humano e de animais e no ambiente. Chegam até os alimentos por meio de fezes de animais ou água contaminada, por exemplo. A maior parte de suas variantes são inofensivas, mas alguns tipos podem causar diarreia, infecção urinária, problemas respiratórios e pneumonia, entre outros problemas.

A fonte do surto está sob investigação. A suspeita é de que tenha começado na Califórnia, de onde vieram boa parte das alfaces romanas à venda nos supermercados. Foi lá que ocorreram mais contaminações: dez. Michigan, Nova Jersey, Nova York e Massachusetts foram alguns dos outros lugares com casos.

As agências sanitárias ainda não solicitaram um recall obrigatório do alimento das prateleiras, já que as apurações ainda estão em andamento. A orientação é para que as pessoas lavem e desinfetem as áreas onde a alface foi armazenada.

O caso já é o segundo do tipo ocorrido nos Estados Unidos neste ano. Entre março e junho, cinco pessoas morreram e mais de 200 ficaram doentes em 36 estado americanos após consumirem alfaces romanas contaminadas com a bactéria. Um canal com água contaminada em uma área agrícola de Yuma, no Arizona, foi a fonte do surto.

Foi a pior epidemia no país desde 2006, quando três pessoas morreram e mais de 200 adoeceram por causa de espinafre contaminado.

No fim do ano passado, folhas verdes contaminadas mataram uma pessoa e causaram mal-estar em mais de 20. A variante da bactéria deste caso é a mesma do surto que teve início no último mês.