Aliado a Alckmin, PP paulista libera apoio a Bolsonaro

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Coligado nacionalmente a Geraldo Alckmin (PSDB), o PP paulista também cedeu aos apelos eleitorais de lideranças locais e liberou apoio a Jair Bolsonaro (PSL) ainda em primeiro turno.

No interior de São Paulo, a onda a favor do capitão aumentou na reta final, segundo dirigentes. Manter fidelidade a Alckmin traria prejuízo nas urnas, justificaram.

Dos aliados, o PP foi o primeiro a trair. Imediatamente depois do anúncio de aliança com o centrão, o senador Ciro Nogueira (PI), presidente do partido,

pediu votos para o PT.

No Rio Grande do Sul, estado da vice de Alckmin, Ana Amélia, candidatos declararam voto em Bolsonaro ainda quando a campanha esquentava.