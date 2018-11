Aliado de Alckmin, prefeito de Ribeirão Preto declara apoio a Bolsonaro

Folhapress

RIBEIRÃO PRETO, SP (FOLHAPRESS) - O prefeito de Ribeirão Preto, Duarte Nogueira (PSDB), declarou nesta segunda-feira (8) apoio a Jair Bolsonaro (PSL) no segundo turno da eleição presidencial.

Em vídeo, Nogueira disse que votará no tucano João Doria no governo paulista e que jamais apoiaria um candidato do PT para a presidência.

"Agora no segundo turno a gente faz diferente do que fez no primeiro. No primeiro turno a gente escolhe, no segundo turno a gente rejeita [...] Jamais poderia apoiar o PT, todos nós brasileiros que assistimos o mal que fizeram para o país em todos os segmentos. Portanto, no segundo turno a gente rejeita o PT, no meu caso vou votar em Bolsonaro", disse.