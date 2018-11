Aliado de Bolsonaro diz que novos apoiados serão anunciados até semana que vem

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Anunciado ministro da Casa Civil de um eventual governo de Jair Bolsonaro (PSL), o deputado Onyx Lorenzoni (DEM-RS) disse que a campanha deve anunciar na próxima semana novos apoios parlamentares, sem detalhar quais.

"Estamos, na verdade, conversando sobre os apoios de várias bancadas de frentes parlamentares que deverão ser apresentadas na próxima semana", disse.

Onyx é coordenador da campanha de Bolsonaro a presidente e foi anunciado como futuro ministro na quinta-feira (12) pelo próprio presidenciável.

"Jair Bolsonaro está nesse momento adotando posicionamento de receber de todos aqueles que não querem que o Brasil vire uma Venezuela", afirmou ao ser perguntado sobre alianças políticas.

O PSL já recebeu apoio das bancadas evangélica e da agropecuária.

Após participar de primeiro ato de campanha do segundo turno, realizado na quinta, Bolsonaro deve se manter em casa, com poucas atividades, até nova avaliação médica, na próxima quinta-feira (18).

Aliados do candidato do PSL avaliam que a vantagem dele em relação a Fernando Haddad (PT) nas pesquisas indicam que ele não precisa fazer muitos atos até as eleições, no dia 28.

Ele tem vantagem de 16 pontos percentuais em relação ao petista segundo último Datafolha, 58% dos votos válidos contra 42% de Haddad.

Bolsonaro indicou que pode não ir a debates presidenciais mesmo se for liberado por seus médicos.

Seus aliados avaliam que ele deve evitar exposições que possam prejudicar sua imagem frente ao eleitorado.