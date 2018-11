Aliado de Bolsonaro, Major Olímpio diz que votará em Márcio França e que Doria é seu 'carrasco'

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Coordenador de campanha de Jair Bolsonaro (PSL) em São Paulo e presidente do diretório paulista do partido, o senador eleito Major Olímpio disse que apoiará Márcio França (PSB) na disputa pelo governo de São Paulo. Segundo ele, João Doria e o PSDB foram os carrascos dos policiais no estado nos últimos anos.

"Eu, pessoalmente, votarei no Márcio França. É até um voto por exclusão. Não posso apoiar o meu carrasco, que tem sido o PSDB e o João Doria. Enterrei centenas de policiais nos últimos anos devido ao descaso do PSDB no estado. O PSDB abandonou os policiais", disse Olímpio à reportagem.

"O partido, em São Paulo, vai adotar a neutralidade. É o que foi acordado com o Bolsonaro, que não apoiará nenhum dos candidatos", concluiu.

Doria tem tentado associar seu nome ao de Bolsonaro para angariar votos, mas não tem sido correspondido pelo presidenciável e seus aliados.