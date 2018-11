Aliados de Bolsonaro anunciam apoio de bancada do Podemos

Folhapress

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O articulador político de Jair Bolsonaro, Onyx Lorenzoni (DEM-RS), cotado para a Casa Civil no caso de um eventual governo do deputado, anunciou nesta terça-feira (16) o apoio de oito deputados da futura bancada do Podemos.

De acordo com o deputado Aluísio Mendes (MA), o grupo inclui parlamentares reeleitos e novatos. Nas urnas, a bancada do partido encolheu de 17 para 11 deputados.

Segundo Lorenzoni, os deputados e deputados eleitos se comprometeram a apoiar Bolsonaro no segundo turno e também, caso ele seja eleito, na Câmara em 2019.

"Nos sentimos honrados pelo apoio que é externado pela bancada do Podemos", disse Lorenzoni. "Esses deputados nos apoiarão no segundo turno, e se comprometem com a governabilidade."