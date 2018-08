Aliados de França usam carros oficiais e pedem até diária para ir a convenção

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Aliados políticos do governador de São Paulo, Márcio França (PSB), de várias cidades do interior e litoral usaram carros oficiais para ir até a convenção deste sábado (4) que confirma a indicação do socialista para concorrer à reeleição.

Há até um caso de um parlamentar que pediu pagamento de diária para ir ao local. O evento ocorre na rua Galvão Bueno, na Liberdade, em São Paulo.

No local, estiveram carros do Poder Legislativo de Teodoro Sampaio, Cabreúva, Franca, cidades do interior paulista. O carro oficial do prefeito de Guarujá, Válter Suman (PSB), também estava no local.

Outro que chegou usando veículo foi o deputado Celso Nascimento, do PSC, partido que faz parte da coligação de França ao governo.

Já o pastor Sérgio Palamoni (PSB) fez um pedido à Câmara Municipal de França para receber diária e usar veículo oficial para ir ao evento. "O objetivo é comparecer ao Congresso Estadual do PSB, em atendimento ao Edital de Convocação do Presidente do Diretório Estadual do Partido Socialista Brasileiro", pede ele no documento.