Alice Wegmann lembra perrengues durante gravação de supersérie

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Horas após ir ao ar o último capítulo de "Onde Nascem os Fortes", a atriz Alice Wegmann —que viveu Maria, a protagonista— usou sua conta no Instagram para se despedir da supersérie. Na postagem, ela lembrou que chorou muito quando chegou na locação.

"Só fui entender Maria, mesmo, depois de subir o Lajedo de Pai Mateus (na Paraíba). Eu tirei a roupa, senti aquele vento forte bater, chorei, chorei. aquilo me parecia estar escrito no céu. e ali comecei a entender o quanto tudo aquilo significaria na minha vida", revelou ela em publicação na noite desta segunda-feira (16).

Alice ainda contou como Maria foi transformadora para ela, dos perrengues que enfrentou e da dificuldade em dizer adeus para tudo. "Sempre que uma personagem chega, vem pra mudar a gente. Maria me trouxe mais força e coragem pra ser quem eu sou —além de uns ralados na perna e uns hematomas pra conta. Mais difícil que não afundar o pé no espinho que entrou no tênis durante a cena, mais difícil que andar debaixo de caminhão ou gravar cenas correndo naquela poeira e na terra desnivelada, mais difícil que sequestrar Hermano, perder Nonato, levar tiro, dar tiro, ficar 5 meses longe de casa, mais difícil que a dengue que eu peguei e que ter o coração batendo a 36 por alguns dias quando tive estafa, é me despedir", refletiu.

Por fim, ela agradeceu ao público ficou ligado na televisão. "Obrigada por acompanharem a história dessa garota e deixar ela tocar o coração de vocês como tocou o meu. Duas coisas definem ela pra mim: coração em movimento e fome de horizonte. E é por isso que vai viver pra sempre", concluiu.