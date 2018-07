Aline Riscado é Seu Madruga em "Vai Que Cola" com Sr. Barriga

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Como seria "Chaves" se fosse produzido pela Globo? Se você pensou em Aline Riscado como Seu Madruga, acertou! Certamente, nunca passou pela cabeça de nenhum fã ver a atriz e modelo imitando os bordões do pai de Chiquinha, mas é o que vai acontecer na sexta temporada de "Vai Que Cola", humorístico do Multishow, canal pago do Grupo Globo.

O programa gravou uma homenagem à série mexicana, que desde 21 de maio é exibida pelo Multishow. O destaque fica pela participação do Sr. Barriga original. O ator mexicano Edgar Vivar reviveu os tempos de "Chaves" e topou se vestir como o dono da vila para cobrar o aluguel dos moradores da pensão de Dona Jô (Catarina Abdalla).

A sexta temporada, que estreia em 13 de agosto, será ambientada na Praia Grande, litoral de São Paulo. Na homenagem a "Chaves", o elenco fará referência aos episódios mais icônicos da série mexicana, como "Vamos Todos a Acapulco" e "A Grande Festa". Os atores ensaiaram até a coreografia de "Se Você é Jovem Ainda", uma das músicas mais lembradas pelos fãs do humorístico.

No episódio, Ferdinando (Marcus Majella) prepara uma festa temática de "Chaves" em seu quiosque. Os moradores se empolgam e começam a estudar os seus personagens para apresentar algumas cenas. Enquanto organizam a festa, os moradores começam a dar falta da cerveja e da comida que seriam vendidas no evento.

SR. BARRIGA TIETADO

Os atores de "Vai Que Cola" não esconderam a emoção de gravar com Edgar Vivar, considerado por eles como um ídolo. Nas redes sociais, eles vibraram com a oportunidade de contracenar com um integrante do elenco original de "Chaves".

"Edgar Vivar, o nosso Seu Barriga! Que honra dividir o palco com esse cara!", comemorou Aline Riscado. "Emocionante essa homenagem que o 'Vai Que Cola' fez ao 'Chaves', programa que fez parte da minha infância. E mais ainda, que honra contracenar com essa figura ícone, Edgar Vivar, o Seu Barriga", celebrou Emiliano D'Avila.

"Só o Multishow para fazer essa surpresa maravilhosa para a gente, trazer o Seu Barriga, Edgar Vivar, para dar um oi lindo para nós. Que pessoa maravilhosa, que homem doce, amável, eu não imaginei que eu iria ficar tão emocionada!", vibrou Cacau Protásio.

"Mais uma vez o 'Vai Que Cola' me proporcionando um dos momentos mais lindos da vida. Hoje conheci e contracenei com Edgar Vivar, o Seu Barriga. Que emoção", escreveu Marcus Majella.

"Galera, que viagem que foi o 'Vai Que Cola' hoje! Cara, a gente contracenou com Seu Barriga, Edgar Vivar! A gente fez um especial do 'Chaves' no 'Vai Que Cola', foi demais! E o Seu Barriga contracenou com a gente, fez uma participação. O Seu Barriga, que também fazia o Nhonho, gente!", disse Samantha Schmütz, emocionada.

Confira o elenco do episódio especial de "Vai Que Cola" em homenagem a "Chaves":

Máicol (Emiliano D'Avila): Chaves

Jéssica (Samantha Schmütz): Chiquinha

Dona Jô (Catarina Abdalla): Dona Florinda

Ferdinando (Marcus Majella): Bruxa do 71 e Chapolin

Terezinha (Cacau Protásio): Pópis

Ericsson (Rafael Infante): Quico e professor Girafales

Susan (Aline Riscado): Seu Madruga

Edgar Vivar: Sr. Barriga