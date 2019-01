Alisson tem lesão no joelho confirmada e desfalca o Grêmio por um mês

Folhapress

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Grêmio confirmou, nesta segunda-feira (21), lesão no joelho direito de Alisson. O problema no tendão do bícepes da articulação fará o meia-atacante ficar afastado do time por 30 dias. Ele sentiu a dor no início da partida diante do Novo Hamburgo, na estreia no Campeonato Gaúcho.

Alisson acusou as dores após tentar um chute, aos 14 minutos da primeira etapa. Imediamente, pediu substituição e deu lugar a Pepê. Do banco, assistiu à goleada por 4 a 0.

Ainda no estádio do Vale, o Grêmio imaginava uma parada mínima ao meia-atacante. Os exames clínicos nesta segunda confirmaram a lesão, mas aliviaram ao não indicar problema mais grave.

O tratamento conservador fará Alisson perder os jogos contra Aimoré, Juventude, São Luiz-RS, Caxias, Avenida, Brasil-PEL e Veranópolis. Se o prazo inicial se confirmar, o jogador pode voltar em duelo diante do Rosario Central, pela Libertadores, em 6 de março.

Na próxima quarta-feira, o Grêmio enfrenta o Aimoré fora de casa. A vaga de Alisson deve ficar com Pepê, autor de um gol e uma assistência na partida contra o Novo Hamburgo.