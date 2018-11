Allan celebra 'sonho de criança' e aprova estreia com vitória pela seleção

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O volante Allan foi só alegria após a vitória do Brasil por 1 a 0 sobre o Uruguai, em amistoso disputado nesta sexta-feira (16), em Londres. O jogador do Napoli fez sua estreia pela seleção aos 27 anos ao entrar no segundo tempo no lugar de Renato Augusto e melhorou a movimentação ofensiva do time.

"Sem dúvida é um sonho de criança", disse ele ao SporTV. "Quando você vai entrar no gramado, passa um filme na cabeça com tudo que você passou. Foi uma partida começando com pé direito e estou muito feliz".

Destaque do Napoli, o meio-campista chegou a ter seu nome disputado pela seleção italiana, mas Tite o convocou pela primeira vez para estes amistosos. O volante agora vive a expectativa de jogar mais minutos contra Camarões na última partida da temporada, na terça-feira (20).

"Procurei dar meu máximo, fazer o que o professor Tite pede, se movimentar bem, e espero que possa ter agradado com essa atuação. A partir do momento em que você bota a camisa da seleção, tem sempre a obrigação de vencer", completou Allan.

O volante dará a camisa 18 que ele utilizou na partida para a esposa, já que o anúncio de sua convocação aconteceu um dia depois do aniversário dela. Revelado no Vasco, Allan passou pela Udinese e defende o Napoli desde 2015.