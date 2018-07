Almoço executivo no Grand Hotel Rayon 

Para quem quer experimentar um almoço executivo com uma gastronomia contemporânea na região central de Curitiba, o Grand Hotel Rayon, renovou todo o menu do restaurante Garbo, que está simplesmente delicioso, fui lá provar e amei.

No menu, o buffet de saladas - destaque para a Caesar Salad e para a Caprese, além de duas opções de massas, que variam diariamente. No grill, é possível pedir carne, frango e peixe - tudo preparado na hora, ali na sua frente.

O famoso quarteto brasileirinho, aquele que a gente ama muito - arroz, feijão, batata frita e farofa - é servido na mesa em panelinhas muito fofas. Não esqueça de reservar um espacinho para o saboroso buffet de sobremesas, elas são ótimas. No comando, o chef Claude Bezerra, que preparou o cardápio do almoço executivo, onde traz o trivial bem feito com um tempero muito saboroso.

O almoço executivo do Garbo é servido de segunda a sexta-feira, das 11h30 às 14h, por R$ 49,90 + 10% de taxa de serviço por pessoa. As bebidas são cobradas à parte e você não precisa ser hospede, o almoço é aberto ao público.

Grand Hotel Rayon

Rua Visconde de Nacar, 1424 - Centro - Curitiba (PR)

(41) 3532-0150.