Alok é eleito o 13° melhor DJ do mundo por revista britânica

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O DJ brasileiro Alok alcançou o posto de 13º melhor DJ do mundo. A lista foi feita pela revista britânica DJ MAG, uma das principais publicações mundiais dedicadas à música eletrônica.

Na eleição de 2017, o goiano tinha ficado em 19º. É a posição mais elevada conquistada por um brasileiro nesse ranking.

Dominada por holandeses, a lista tem como campeão Martin Garrix. Com apenas 22 anos, ele ganhou projeção com a música "Animals", que já ultrapassou a marca de 1 bilhão de visualizações no YouTube. Ele também foi o primeiro na lista do ano passado.

A lista tem outros nomes estrelados. O francês David Guetta, que no ano passado ficou em sétimo, em 2018 está em quinto. Já o holandês Tiësto caiu uma posição em relação ao ano passado e está em sexto.

O ranking ainda lembrou o DJ sueco Avicii. Nome em ascensão no mundo da música eletrônica, ele morreu em abriu, aos 28 anos.