Alok faz show sob chuva durante na Festa do Peão de Barretos

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Famosa pelos shows sertanejos, a Festa do Peão de Barretos recebeu ares diferentes na noite desta sexta-feira (24), com a apresentação do DJ Alok, que apresentou suas batidas eletrônicas sob chuva.

O brasileiro, que já havia se apresentado no festival há dois anos, tocou sucessos próprios, como "Hear Me Now" e "Ocean", além de muitos outros, como "Titanium", de David Guett, "My Life", de Bon Jovi, e até "Não Quero Dinheiro, Só Quero Amar", de Tim Maia.

"Tenho sido um artista cada vez menos seguimentado no Brasil. Toco muito mais em eventos populares do que em eventos eletrônicos. Acho que essa liberdade que eu tenho de divulgar a minha arte sem paradigmas, sem barreiras é o que me deixa livre e leve para poder voar da forma que quero", disse ele.

Algumas semanas após o lançamento da música "Favela", com a cantora norueguesa Ina Wroldsen, Alok diz que a temporada de novas músicas está apenas começando. "Será praticamente uma por mês até o final do ano", adianta o DJ brasileiro.

Entre os lançamentos previstos estão parcerias com Iro, com quem Alok já produziu "Ocean", Calum Scott e Gavin James. Além disso, ele afirma ter projetos voltados mais expecificamente ao público brasileiro, com Anitta e Luan Santana, que devem ser gravados ainda neste ano.

DA COMÉDIA AO BLUES

Ainda fugindo dos grandes sucessos sertanejos, o ator Nelson Freitas, 56, que esteve recentemente em "O Tempo Não Para" (Globo), se apresentou com a banda Big Time Orchestra, no camarote da Brahma, também na Festa do Peão de Barretos.

A parceria iniciada neste ano fez do evento um teste para ver a aceitação do público, conta o comediante. No repertório apresentado na noite desta sexta, o grupo tocou músicas como "UpTown Funk", de Bruno Mars; "Twist and Shout", dos Beatles, e "Superstition", de Stevie Wonder.

Freitas, que já havia estado na festa há alguns anos, mas para participar de um futebol beneficente, conta que começou o "namoro" com a banda há cerca de cinco anos, mas apenas neste ano eles conseguiram iniciar a parceria, que deverá sair em turnê em 2019.

"É uma alternativa dentro do sertanejo, da música caipira. São clássicos do jazz, do blues, do R&B. Eu tenho essa multiplicidade, sou um artista que canta, interpreta, chupa cana e assobia", afirmou ele antes de subir ao palco.