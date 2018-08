Alok grava clipe com diretor de Beyoncé e parte para shows em Israel e Espanha

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O DJ Alok, 26, está investindo na carreira internacional. Ele acaba de gravar um novo clipe com uma cantora norueguesa e diretor americano e iniciou nesta quinta-feira (16) agenda de shows em Israel e Espanha.

A mini turnê começa em Israel, onde se apresenta no Desert Open Air, e termina no domingo (19), quando fará show em Ibiza, na Espanha.

"Serão apresentações importantes e em lugares muito especiais e significativos para mim. Estou feliz e ansioso para encontrar essa galera", disse Alok.

O DJ gravou no fim de semana passado o clipe da música "Favela", que fez em parceria com a norueguesa Ina Wroldsen, dona do hit "How Deep Is Your Love" com Calvin Harris.

A direção da produção ficou a cabo do americano Bill Kirstein, que assinou trabalhos de Beyoncé e Justin Timberlake.

O clipe foi gravado em comunidades do Rio de Janeiro e deve ser divulgado nesta sexta-feira (17).

CASAMENTO

Namorando desde 2014, o DJ Alok e a médica Romana Novais anunciaram que estão com casamento marcado para 2019. A informação foi divulgada pela assessoria do músico no dia 25 de julho.

O casamento, que será em São Paulo, foi anunciado alguns meses depois de Alok e Romana perderem o bebê que esperavam na sétima semana de gravidez.

Na ocasião, Alok lamentou o ocorrido em sua conta no Instagram. "Essa é a primeira vez que me manifesto em relação a notícia que vazou onde eu e a Romana estaríamos a espera do nosso primeiro bebê. E é com uma enorme dor no coração que venho comunicar que o nosso bebê não resistiu."

Ele também agradeceu o carinho e as mensagens dos fãs. "A luz que surgiu trazendo o verdadeiro sentido das nossas vidas se foi, mas novas luzes virão", escreveu, acrescentando que o "sentimento de pai" ainda permanece e o amor pela mulher só aumenta. "Feliz dia das mães, minha guerreira. Te amo!"