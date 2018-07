Alonso releva mudanças na F-1 para 2021 e diz que até lá não estará na categoria

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Fernando Alonso disse não estar interessado nos comentários sobre as mudanças previstas no regulamento para 2021 da F-1. Após o treino oficial deste sábado (21), na Alemanha, o espanhol foi indagado sobre as mudanças nos pneus previstas para o ano do novo regulamento.

Alonso respondeu que até lá é certo que ele não fará mais parte da categoria.

"Eu não sei [pergunta sobre mudança no regulamento]. Não é muito importante a questão sobre os pneus. Não estarei aqui em 2021. Então eu não me preocupo muito", disse Alonso ao jornal "Marca".

Pouco depois da declaração, Alonso usou as redes sociais para reprovar a maneira como foi abordado o assunto na mídia. Segundo o piloto da McLaren, o comentário foi em tom irônico.

"Para quem lê '2021' a partir de um 'copia e cola', tinha que estar aqui para escutar o tom irônico e os risos que demos", escreveu.

Para o GP da Alemanha, Alonso largará na 11ª posição.

Prestes a completar 37 anos, Alonso está em sua 17ª temporada na F-1. Em junho, o espanhol disse ser incerta sua presença para o próximo ano na categoria.

“Não sei se vou continuar na F-1. É uma decisão que tenho de tomar. Não tenho nada decidido, nem planejado. Estou há 17 anos me entregando diariamente e sei que percorri grande parte do meu caminho. Eu não gostaria de acabar com um sabor ruim na boca. Não sei se vai ser neste ano ou dentro de alguns", disse o espanhol em entrevista para a rádio Cope.