Alonso zoa McLaren e Coulthard e se despede da F1 com elogios

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Fernando Alonso se despediu da F-1 neste domingo (25), com o 11º lugar no GP de Abu Dhabi. O espanhol, bicampeão mundial da categoria em 2005 e 2006, deu um show à parte em sua última prova e fez brincadeiras até com os mecânicos da McLaren e o ex-piloto David Coulthard, que participou da prova como repórter de TV. Alonso foi eleito pelo público como o piloto do dia e ganhou homenagens de Lewis Hamilton e Sebastian Vettel, os dois primeiros colocados da prova.

"Sentirei falta do Alonso, difícil falar isso de um competidor", disse o inglês da Mercedes, corroborado pelo alemão da Ferrari: "Vamos sentir falta. Ele merece os parabéns pela carreira que teve." Os dois haviam acompanhado o espanhol até a reta dos boxes, com brincadeiras na pista.

Alonso foi chamado por Coulthard para conceder entrevista ao lado de Hamilton e Vettel após o fim da prova. "Você entrará para o time de ex-pilotos agora", disse Coulthard, ao que Alonso respondeu: "Sim, você me verá neste time". "Vai continuar a visitar a Fórmula 1?", questionou Coulthard. Foi aí que o espanhol brincou, como é seu estilo: "Sim, desde que eu não me torne comentarista (como Coulthard). Agradeço a todos, serei sempre um grande fã da Fórmula 1."