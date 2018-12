Aloysio Nunes será o sétimo ministro de Temer no governo Doria em SP

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governador eleito de São Paulo, João Doria (PSDB), escolheu o ex-ministro das Relações Exteriores do presidente Michel Temer (MDB), Aloysio Nunes Ferreira Filho, para comandar a Investe SP, agência paulista de promoção de investimentos.

Aloysio deixará o Itamaraty e assumirá a nova função no dia 5 de fevereiro. Ele será mais um ministro do atual governo federal a fazer parte da gestão Doria em São Paulo.

Os ministros Gilberto Kassab (Casa Civil), Henrique Meirelles (Fazenda), Rossieli Soares (Educação), Sérgio Sá Leitão (Cultura), Alexandre Baldy (Transportes Metropolitanos), Vinícius Lummertz (Turismo) também serão secretários estaduais a partir do próximo ano.

A Investe SP está no guarda-chuva da Secretaria da Fazenda, Planejamento e Gestão, encabeçada por Henrique Meirellles.

Aloysio nasceu em São José do Rio Preto (SP) em 1945. Graduou-se em direito na USP (Universidade de São Paulo) e cursou ainda economia política e ciências políticas em universidades da França.

Em 1981, tornou-se procurador. Ingressou na carreira política como deputado estadual. Foi eleito vice-governador, deputado federal por três mandatos e senador. No governo do ex-presidente Fernando Henrique foi ministro da Casa Civil (1999) e titular da pasta da Justiça (2001).

Aloysio estava à frente do ministério das Relações Exteriores no governo de Michel Temer desde março de 2017. Na Investe SP, Aloysio terá o desafio de trazer novos investimentos ao estado, que já responde por 31% do PIB (Produto Interno Bruto) do país.