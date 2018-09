Alta gastronomia com preços baixos

Da redação

O Miami Spice, evento gastronômico anual promovido pelo Miami Visitors Bureau, é de dar água na boca. Desde o dia 01 de agosto até 30 de setembro, os melhores restaurantes da região oferecem menus especiais de três pratos a preços fixos. Para almoço ou brunch, o menu sai por U$ 23 enquanto no jantar o valor é de U$ 39. E Bal Harbour não fica de fora. Visitantes e moradores aproveitam a ocasião para conhecer – ou revisitar – os melhores endereços do famoso polo gastronômico de Miami. Em 2018, os restaurantes participantes são o Le Zoo, localizado no Bal Harbour Shops, o Atlantikós, dentro do St. Regis Bal Harbour e o Artisan Beach House, no The Ritz-Carlton Bal Harbour.

Le Zoo Brasserie especializada em culinária francesa é um verdadeiro pedacinho de Paris dentro do luxuoso Bal Harbour Shops. Para o festival, o local preparou um menu especial para o jantar que tem entre as opções entrada de sopa de pepino com maçã verde, rabanete e amêndoas; confit de pato com laranjas para prato principal; e uma sobremesa leve feita com abacaxi, limão, coco e pimenta rosa.

Já no Atlantikós, a culinária grega ganha destaque e norteia o menu cautelosamente preparado pelo chef Tasos Chasekioglou. Para o Miami Spice, os jantares serão recheados de opções deliciosas, como a entrada de polvo marinado no vinagre de xerez com pimentões assados e hummus; o peixe grelhado com salada, lascas de abobrinha e pimenta como prato principal; e para uma sobremesa bem típica, o verdadeiro iogurte grego servido com mel e amêndoas caramelizadas.

Para quem busca os sabores da culinária contemporânea, a pedida é o Artisan Beach House. De frente para o mar, no The Ritz-Carlton Bal Harbour, o restaurante tem a alma fresh e descolada tão características de Miami e serve receitas tentadoras. Para a ocasião, o menu especial de jantar conta com bowl de atum com quinoa, arroz integral, manga, avocado e wasabi como entrada; e cordeiro servido com berinjela assada, rúcula e confit de tomates para prato principal. Para finalizar o menu, um clássico americano para sobremesa: cheesecake de blueberries.

Reservas são altamente recomendadas: Le Zoo Bal Harbour Shops 9700 Collins Ave. 33154 Bal Harbour, FL (305) 602-9663 //Atlantikós St. Regis Bal Harbour Resort 9703 Collins Ave. 33154 Bal Harbour, FL (305) 993-3300// Artisan Beach House The Ritz-Carlton Bal Harbour 10295 Collins Ave. 33154 Bal Harbour, FL