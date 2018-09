Aluguel em Curitiba sobe quase 2% e puxa o índice nacional

Da Redação Bem Paraná

Nove das 15 cidades monitoradas pelo Índice FipeZap apresentaram alta no preço médio do aluguel residencial em agosto, com destaque para as variações observadas em Curitiba (+1,87%), São Bernardo do Campo (+1,60%) e Santos (+0,67%). Já entre as cidades que registraram queda nos preços de locação residencial no período, vale citar: Fortaleza (-1,05%), Goiânia (-0,90%) e Rio de Janeiro (-0,62%). Na média nacional, a alta foi baixa (0,08%) ante julho.

Contudo, o preço do metro quadrado para aluguel residencial de Curitiba é um dos mais baixos no estudo — R$ 17,90. É o terceiro mais barato, atrás apenas de Goiânia (R$ 15,84 ) e Fortaleza (R$ 15,79). O metro quadrado mais caro para locação é de São Paulo (R$ 37,02). Na média nacional, o metro quadrado tem valor de R$ 28,55.