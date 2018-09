Aluno atira e deixa 2 feridos em colégio no Paraná; nenhum corre risco de morte

Folhapress

CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - Um estudante de 15 anos atirou contra colegas em um colégio no Paraná nesta sexta-feira (28), deixando dois feridos.

O adolescente, que foi apreendido pela polícia, cursa o primeiro ano do Ensino Médio no Colégio Estadual João Manoel Mondrone, em Medianeira (oeste do Paraná).

Segundo a secretaria da Educação, um dos alunos levou um tiro nas costas, e outro, um tiro de raspão no joelho.

Os dois foram encaminhados a um hospital e não correm risco de morte.

A polícia apura o caso, e ainda não se sabe os motivos do ataque. O estudante levou a arma à escola.

As aulas no colégio foram suspensas.