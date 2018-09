Aluno atira em colegas e fere dois em colégio no interior do Paraná

Folhapress

CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - Um estudante de 15 anos atirou em colegas em um colégio no Paraná nesta sexta-feira (28), deixando dois feridos.

O adolescente e um outro aluno que lhe deu cobertura, ambos apreendidos pela polícia, cursam o primeiro ano do Ensino Médio no Colégio Estadual João Manoel Mondrone, em Medianeira (oeste do estado).

Segundo a Polícia Civil, foi um atentado premeditado. Os adolescentes afirmaram que sofriam de bullying, e o ataque seria uma forma de se vingarem dos colegas.

"Seus filhos me humilharam, me ameaçaram, me expuseram de uma maneira que não tem mais perdão", afirma o estudante, em um vídeo divulgado pelo Paraná Portal e que teria sido gravado horas antes do ataque.

Com uma respiração ofegante, ele se diz "muito ansioso" e pede "desculpas pelo incômodo que vai causar".

"Eu quero que o meu rosto seja mostrado na TV. Que os repórteres de redes de TV não falem merda. Falem apenas a verdade. Não inventem história. Não é culpa de videogame, de livro, não é culpa de bosta nenhuma. É apenas culpa desses filhos da puta", afirma o adolescente, citando os colegas.

Além da arma usada no ataque (um revólver calibre 22), foram apreendidos com os atiradores uma faca, munição e duas bombas caseiras, que não chegaram a ser detonadas. Outras duas espingardas, não usadas no ataque, foram recolhidas na casa de um dos adolescentes.

Eles ainda detonaram uma terceira bomba caseira e fizeram diversos disparos pela escola, gerando pânico e correria. Por fim, chegaram a atirar contra policiais militares antes de se render.

Segundo a secretaria da Educação, uma das vítimas levou um tiro nas costas, e outra, um de raspão no joelho.

O atirador mirou a arma no primeiro estudante, de 15 anos, que foi atingido nas costas, e depois atirou a esmo, acertando o outro colega.

As duas vítimas foram encaminhadas a um hospital e não correm risco de morte.

O primeiro deles, porém, corre o risco de ficar paraplégico, já que a bala se alojou na coluna. Ele deve ser transferido a um hospital em Curitiba ainda nesta sexta, onde passará por uma cirurgia para retirar o projétil.

Os atiradores foram apreendidos e encaminhados para a delegacia de Medianeira. Na mochila de um deles, os investigadores encontraram um bilhete, que foi encaminhado para perícia.

As aulas no colégio, que tem cerca de 1.300 alunos, foram suspensas até a segunda-feira (1). Por meio de nota, a direção do Colégio João Manoel Mondrone informou que os alunos envolvidos no ataque não haviam registrado nenhuma queixa de bullying até então e que tinham um desempenho escolar considerado normal.

"Eles apresentam um desenvolvimento escolar regular com acompanhamento da família, sem registros de indisciplina ou qualquer fato que desabone sua conduta", diz a nota. O colégio informou que irá intensificar ações de respeito às diferenças entre os alunos.

Em outubro do ano passado, um caso semelhante ocorreu em Goiânia. Um adolescente de 14 anos atirou em colegas, deixando dois mortos e quatro feridos.

Ele disse que cometeu o crime por sofrer bullying dos colegas e que se inspirou nos massacres de Columbine, nos Estados Unidos, e de Realengo, no Rio de Janeiro.

Foi condenado a três anos de internação e, a cada seis meses, deve se submeter a uma avaliação da Justiça.