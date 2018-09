Alunos criam rede social para cães e gatos 'se conhecerem'

Redação Bem Paraná com assessoria

Alunos do CST de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas da Anhanguera de Santo André – Industrial lançaram aplicativo de relacionamento ajudar os donos de cães a encontrarem o par ideal para seu animal de estimação.

Disponível na plataforma Android http://ptsnappy.appypie.com/index/app-download/appId/83a088c1f2e4, no Nova PET os proprietários tem acesso a um mural com todas as informações necessárias sobre os animais que estão disponíveis para um encontro, além de chat para bate papo. Para navegar basta cadastrar o perfil na rede social. A rede social também oferece apoio de profissionais e veterinários que acompanham todo processo, dando orientações aos interessados.

"O projeto apresentado em mostra acadêmica surgiu após pesquisa de mercado para identificar e qualificar os principais aplicativos que ofereciam serviços parecidos. Para nossa surpresa os cinco mais bem avaliados nas lojas virtuais das duas principais plataformas de smartphones (Apple Store e Play Store) não entregavam o que ofereciam, ou seja, realizamos testes funcionais e operacionais e nenhum deles chegavam ao principal objetivo da pesquisa que era realizar uma busca afim de localizar animais de estimação para relacionamento. Outro aspecto que nos chamou atenção foi que a maioria dos aplicativos testados não permitiram sequer realizar um cadastro para uso da ferramenta", explica um dos criadores, o aluno Evandro de Oliveira Fernandes.

Com base no benchmarking, o grupo decidiu seguir no projeto e escolher a melhor ferramenta para o desenvolvimento do aplicativo. "Como cursamos Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas logo procuramos as ferramentas mais usadas para este fim, no entanto um dos softwares mais usados o Android Studio exigia um conhecimento muito específico o que não tínhamos naquele momento, achamos então uma plataforma web chamada appypie (http://www.appypie.com). Como a plataforma dispõe de acesso gratuito, porém limitado decidimos criar uma conta e iniciar o desenvolvimento e novamente foi a decisão mais assertiva naquele momento, pois a ferramenta se demostrou altamente intuitiva e descomplicada pois com poucas horas de uso já é possível executar o projeto e ver o aplicativo móvel funcionando, incrível para quem não possui tanto conhecimento técnico e principalmente não despende de tempo", comenta Evandro.

Após 10 horas de trabalho na ferramenta , o grupo chegou na primeira versão do APP. "Em menos de um mês estávamos com o aplicativo versão Beta publicado no ambiente appypie que permite baixar no smartphone e usar com algumas limitações como por exemplo a presença de anúncios, porém o que não limita o uso de todas as funcionalidades", comemora o aluno.

A versão mais recente está disponível para smartphones com sistema operacional Android e pode ser baixado na página criada para o projeto no item no menu "Baixe nosso APP"

http://fernandes-evandro.wixsite.com/novapet ou pelo endereço http://ptsnappy.appypie.com/index/app-download/appId/83a088c1f2e4