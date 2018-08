Alvaro Dias sugere que eleitores têm cumplicidade com o crime

Folhapress

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O candidato à Presidência Alvaro Dias (Pode) sugeriu nesta quarta-feira (22), após divulgação de pesquisa Datafolha, que eleitores têm cumplicidade com o crime.

O levantamento mostra que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera a corrida eleitoral, com 39% das intenções de voto. Alvaro Dias aparece com 3% e 4% em cenários distintos. "A pesquisa revela que há muita cumplicidade com o crime no País, muita conivência diante da desonestidade e da corrupção", disse.

Dias afirmou que o presidente Michel Temer "é o grande cabo eleitoral" do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. "O crescimento do político preso se dá em razão do desastre que é a administração Temer. Os petistas transferem a Temer a responsabilidade pelo desastre, mas na verdade são parceiros desse desastre", afirmou.

Ao avaliar a pesquisa, o senador disse que o resultado deixa a impressão de que há uma indiferença das vítimas desses políticos com seus algozes. Sobre sua posição no levantamento, argumentou que ainda é pouco conhecido e tem baixo índice de rejeição.