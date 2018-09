Alvaro Siviero e Sinfonia Rotterdam fazem apresentação única

Da redação

O Guairão recebe hoje Alvaro Siviero, um dos principais pianistas brasileiros da atualidade acompanhado da Sinfonia Rotterdam, uma das mais tradicionais Orquestras da Europa. Siviero volta a Curitiba para apresentar o Hollywood Soundtrack II, concerto que vai brindar o público com grandes clássicos na história do cinema.

No repertório Johann Strauss (Overture ‘Die Fledermaus’), Edvard Grieg (Concerto para piano e orquestra em lá menor, Op. 16) e Ludwig van Beethoven (Sinfonia nº 7 em lá maior, Op. 92). A história das composições, assim como a sua utilização em filmes clássicos, será apresentada por Siviero durante todo o espetáculo.

O Concerto, viabilizado pela Artesalis Arte e Cultura através da Lei Rouanet, é apresentado pelo Ministério da Cultura e faz parte do Concerto do Bosque Mananciais, projeto realizado em conjunto pelo Colégio do Bosque Mananciais e por Siviero, e que tem o objetivo de valorizar a cultura e o conhecimento através da expressão da boa arte.

Toda a renda da bilheteria, por decisão do artista, será revertida para obras de ampliação do colégio, que está no nono ano de funcionamento em Curitiba. Após a apresentação em Curitiba, os artistas se apresentam em Londrina, Maringá e encerram a turnê no Concerto na Holanda.

Serviço

Alvaro Siviero e Sinfonia de Rotterdam - Concerto Hollywood Soundtrack II

Quando: hoje, às 20h

Onde: Auditório Bento Munhoz da Rocha Neto – Guairão

Classificação: Maior 07 anos

Quanto: R$ 100,00 (cem reais). Taxa de Administração Disk Ingressos R$6,00 (seis reais). O custo do ingresso para os assinantes da Gazeta do Povo é de R$ 40,00 (quarenta reais), até dois ingressos por cartão.