Amarok V6 ganha versão Extreme por R$ 195 mil

Da redação

A Volkswagen lança anova versão da Amarok com motor 3.0 V6 turbodiesel de 225 cv de potência e 56,1 kgf.m de torque. É a versão Extreme, a mais cara com preço sugerido de R$ 195 mil. A topo de linha traz rodas de liga leve de 20 polegadas, contra aro 17 da V6 mais em conta, estribos laterais de alumínio e santantônio integrado à caçamba, com o logotipo identificando a nova configuração. Na cabine, as novidades são os bancos de couro, tapetes gravados o nome Extreme e pedais de alumínio. A transmissão é automática de oito marchas, com tração integral permanente. Outro destaque é a exclusiva cor azul além das tonalidades branca sólida, preta perolizada e prata e cinza, estas metálicas. A lista de itens de série inclui, ainda, freios a disco nas quatro rodas, controles de tração e estabilidade, indicador de pressão dos pneus, assistente de partida e descida em rampas, Isofix, quatro airbags, faróis de xenônio, luzes de condução diurna de LEDs, volante multifuncional, ar-condicionado de duas zonas, central multimídia de 6,3 polegadas, sensores de luz e chuva, sensores de estacionamento dianteiros e traseiros e bancos dianteiros com ajustes elétricos.