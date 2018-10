Amazon abre 60 vagas de estágio no estado de São Paulo e busca candidatos

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A empresa de varejo e comércio eletrônico Amazon abriu 60 vagas para seu programa de estágio. As oportunidades são para o estado de São Paulo. A companhia oferece bolsa-auxílio no valor de R$ 1.900, além de benefícios como vale-refeição, vale-transporte e assistência médica. As inscrições vão até o dia 31 de outubro.

Estudantes de direito, marketing, comunicação, engenharias, administração, ciências da computação e áreas correlatas, com conclusão prevista para dezembro de 2019, podem participar.

Não é necessário ter experiência profissional para se candidatar, porém é recomendado ter um bom domínio do inglês e conhecimento intermediário do pacote Office. A carga horária é de 30 horas semanais, com flexibilidade de horário. As vagas estão distribuídas entre as cidades de São Paulo, Barueri e Campinas e o estágio tem duração de um a dois anos.

As inscrições devem ser realizadas pelo site, onde também é possível encontrar mais informações sobre a empresa e o programa.