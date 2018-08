Amazon amplia e-commerce e inclui lojas de moda e esportes no Brasil

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Amazon amplia seu e-commerce e anuncia duas novas categorias de vendas no site brasileiro. A partir desta quarta-feira (22), estão disponíveis para compra produtos ligados a moda e esportes.

As vendas digitais da gigante americana no Brasil iniciaram em abril de 2017, com um catálogo de ebooks (livros digitais). Em outubro do ano passado, a empresa passou vender eletrônicos (como celulares e computadores), itens de casa, cozinha, papelaria e construção.

As duas novas modalidades trazem 350 mil novos produtos à plataforma. Passam a integrar o portfólio de vendas marcas nacionais e internacionais de esportes, vestuário, bijuterias, joias e acessórios.

Para atrair consumidores, a empresa negociou com marcas anunciantes descontos de até 70% e parcelamento de 10 vezes sem juros nas duas primeiras semanas. Algumas lojas também oferecem frete grátis.

"Hoje estamos preparados para lançar essas novas categorias porque garantimos um bom catálogo de ofertas", diz Otávio Alves, gerente-geral da Amazon Moda para o Brasil.

A categoria de moda exige que o vendedor seja pessoa jurídica. Já a de esportes aceita o anúncio de produtos de pessoas físicas, assim como acontece no Mercado Livre, por exemplo.

Há 17 anos, a Amazon foi pioneira do marketplace nos Estados Unidos, criando uma espécie de shopping virtual em que lojistas ou pessoas físicas vendem seus produtos. No Brasil há mais de cinco anos, oferta 15 milhões de produtos em sua plataforma.

A empresa é líder mundial no varejo online e seu lucro foi de US$ 2,5 bilhões no último trimestre. Em 2017, 140 mil vendedores globais comercializaram cerca de US$ 100 mil em produtos no site da marca.

Desde que lançou o marketplace no Brasil, o catálogo aumentou em mais de 10 vezes.