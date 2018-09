Amazon atinge US$ 1 trilhão em valor de mercado

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Amazon se tornou nesta terça-feira (4) a segunda empresa americana a atingir US$ 1 trilhão em valor de mercado, um marco no processo de transformação de uma livraria online para uma gigante do comércio eletrônico. A primeira companhia a bater a marca foi a Apple, no início de agosto.

Às 12h50, as ações da Amazon subiam 1,8% para US$ 2.050. No ano, os papéis da varejista acumulam alta de 75%, um adicional de US$ 435 bilhões em seu valor -aproximadamente o tamanho da rede de supermercados Walmart, por exemplo.

A Amazon se expandiu rapidamente desde sua fundação, em 1994, como uma livraria online na garagem de Jeff Bezos, 54.

Quando abriu seu capital, em 1997, foi avaliada em menos de US$ 500 milhões. De lá para cá, seus papéis se valorizaram 135.733%, e Bezos é, atualmente, o homem mais rico do mundo pelo ranking da Forbes.

Nesta terça, o empresário, que detém 16% da Amazon, adicionou US$ 1,8 bilhão à sua fortuna, avaliada em US$ 116,5 bilhões. Em segundo lugar aparece Bill Gates, com US$ 95,4 bilhões.