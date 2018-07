Amazon tem lucro recorde de R$ 9,3 bilhões no trimestre

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Amazon.com divulgou lucro trimestral de US$ 2,5 bilhões (R$ 9,3 bilhões), nesta quinta-feira (26). O valor é um recorde para o período.

As ações da empresa subiam mais de 2% no pregão de Wall Street após o fechamento, um alívio para investidores do setor de tecnologia que foram abatidos pelos alertas de quedas do Facebook. As ações da rede de Mark Zuckerberg despencarem 19%.

Mais cedo, impactadas pelas quedas do Faceboook, as ações da Amazon.com caíram quase 3%. Foi a segunda maior queda entre o grupo de grandes empresas de tecnologia —Facebook, Amazon, Apple, Netflix e Google .

A Amazon estimou lucro operacional entre US$ 1,4 bilhão e US$ 2,4 bilhões para o terceiro trimestre, ante US$ 347 milhões no mesmo período do ano passado.

A companhia informou ainda que espera que as vendas do terceiro trimestre somem entre US$ 54 bilhões e US$ 57,5 bilhões ante US$ 43,7 bilhões registrados um ano antes.

No trimestre encerrado em junho, a Amazon teve crescimento de 39% na receita líquida, para US$ 52,89 bilhões (R$ 198,3 bilhões).