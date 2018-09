Amazonino mantém a liderança no AM; 2º lugar tem empate técnico

Folhapress

MANAUS, AM (FOLHAPRESS) - Em busca do quinto mandato, o governador Amazonino Mendes (PDT), 78, lidera a corrida ao Executivo do Amazonas, aponta pesquisa Ibope divulgada nesta segunda-feira (17).

O pedetista tem 30% das intenções de voto, seguido pelo jornalista Wilson Lima (PSC), com 23%, que concorre pela primeira vez a um cargo público.

O deputado estadual David Almeida (PSB), que assumiu interinamente o governo no ano passado, subiu cinco pontos percentuais em um mês e agora tem 20%, em empate técnico com Lima.

Mais abaixo, aparece o ex-governador e senador Omar Aziz (PSD), com 14%. Como a margem de erro é de 3 pontos percentuais, para cima ou para baixo, está tecnicamente empatado com Almeida.

Na primeira pesquisa do Ibope, em meados de agosto, os resultados foram os seguintes: Mendes (29%), Lima (19%) Aziz (16%) e Almeida (15%).

Lucia Antony (PC do B) alcançou apenas 2%, e Sidney Cabral (PSTU), 1%. Berg da UGT (PSOL) não pontuou, e brancos e nulos somaram 7%.

A pesquisa foi encomendada pela Rede Amazônica, afiliada da TV Globo, e conduzida entre os dias 13 e 16 de setembro com 812 eleitores de todas as regiões do estado. É o segundo levantamento do Ibope no Amazonas após a oficialização das candidaturas na Justiça Eleitoral.

O levantamento está registrado no TSE com o número BR-07766/2018. O nível de confiança utilizado é de 95%.