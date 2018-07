Amázzoni comemora Dia Mundial Do Gim

Maurício Carraro

Os fãs do gim, bebida que não para de conquistar novos fãs, têm bom motivo para comemorar neste final do ano. A data de 9 de junho é apontada como o Dia Mundial do Gim. Para celebrar, o gim brasileiro Amázzoni realiza uma ação em sete bares de Curitiba no sábado à noite. Participam o Ginger Bar, Officina Restô Bar, Punch, Drink & Co., Hike Curitiba, Tartuferia San Paolo e Ponto Gin. Cada estabelecimento terá um tipo de ação para o público. Confira nas redes sociais das casas.

Dia dos Namorados

O Restaurante Velho Oriente preparou um clima romântico para o dia 12 de junho. Os apaixonados serão recebidos com um jantar romântico, à luz de velas e com direito a trilha sonora romântica. A sobremesa será uma cortesia: o ataiff (crepe árabe recheado com nata, calda de frutas vermelhas com farofa de pistache ou com calda de chocolate com farofa de pistache). Os casais podem optar pelo rodízio por R$ 59,90 por pessoa, sem cobrança de taxa de serviço. Também podem ser escolhidas opções à la carte.

Tapete Vermelho

As joias Tiffany&Co. brilharam no tapete vermelho de uma das maiores premiações do mundo da moda, CFDA Fashion Awards, que aconteceu no Brooklyn Museum em Nova York. Naomi Campbell, ganhadora do prêmio Icon Fashion Award, complementou seu look by Calvin Klein com brincos e pulseiras em diamantes e anéis verdes e em diamantes. Já a Atriz Tracee Ellis Ross usou peças da recém lançada linha Tiffany Paper Flowers, optando por brincos de diamante branco de declaração e um anel de cluster.

A temperatura baixou e, para acompanhar o frio, nada como um café quente e saboroso, em suas mais diferentes versões. O Shopping Curitiba tem uma série de opções de cafeterias, que chamam a atenção pela qualidade, pelos acompanhamentos ou pelas experiências que proporcionam.

O Bar Schnaps foi o grande campeão do concurso Comida di Buteco em Curitiba.Agora o bar concorre na etapa nacional que vai decidir o melhor boteco do Brasil.