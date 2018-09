Ambientalistas já podem tentar vaga no Conama

Está aberto o período de inscrições para candidaturas às vagas destinadas a entidades ambientalistas no Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), inscritas no Cadastro Nacional de Entidades Ambientalistas (CNEA), para o biênio 2019/2021. O prazo para inscrições vai até o dia 30 de setembro. São 11 vagas, duas para cada uma das cinco regiões geográficas do país e uma para o âmbito nacional. As entidades eleitas terão mandato de dois anos, desde que cadastradas regularmente há pelo menos um ano no CNEA. Para registrar a candidatura, a entidade interessada deve enviar, para o endereço eletrônico [email protected], nome, CNPJ e região. Não será permitida a candidatura simultânea de uma mesma entidade a vagas de âmbito regional e nacional, assim como a candidatura de entidade ambientalista que tenha exercido dois últimos mandatos consecutivos no Conama.

Pesquisa está mapeando startups de tecnologia renovável no Brasil

A Fundação Getúlio Vargas está reunindo informações sobre a tecnologia “limpa” de todo o país. Segundo a organização, o mapeamento é parte de um estudo que busca compreender as startups e os modelos de negócios que poderão contribuir para alavancar mudanças no setor elétrico brasileiro. Entender quais são as principais tecnologias disponíveis hoje, conhecer o perfil dos empreendedores e os modelos de financiamento são alguns dos objetivos do estudo. Ao fim, o grupo vai estruturar um “Observatório de Tecnologias Limpas”, que disponibilizará informações autorizadas para uso público. A pesquisa está aberta até o dia 13 de setembro. Acesse: https://form.jotformz.com/82064221235648

Energia solar em Teresina tem retorno mais rápido do país

O Índice Comerc Solar de agosto de 2018 comprova que a energia solar fotovoltaica é um investimento de rápido retorno em todas as capitais do país. Entre as capitais brasileiras, os consumidores de baixa tensão na área da distribuidora Cepisa, em Teresina, são os que têm um payback mais rápido, de 2,86 anos. Por outro lado, o retorno mais lento ocorre em Rio Branco, na área da distribuidora EletroAcre, em 8,21 anos, na alta tensão.

Encontro discute revitalização de bacias

O Ministério do Meio Ambiente participa, nos dias 04 e 05 de setembro, do encontro regional ‘’O Brasil que cuida de suas águas’’. O seminário pretende integrar e mobilizar instituições parceiras, comitê de bacias e sociedade civil para dar continuidade ao processo de construção do Programa Nacional de Revitalização de Bacias Hidrográficas.