América-MG contrata técnico paranaense que já comandou o Atlético-PR e o Paraná Clube

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - A derrota para o Paraná, por 1 a 0, colocou o América-MG pela primeira vez dentro da zona do rebaixamento nesta edição do Campeonato Brasileiro. A diretoria do clube mineiro não deixou por menos e anunciou nesta terça-feira (24) o acerto com o técnico Adílson Batista, paranaense de Adrianópolis. Ele foi técnico e jogador do Atlético Paranaense. E também comandou o Paraná Clube (em 2003).

O treinador substitui Ricardo Drubscky, que havia deixado o cargo de diretor de futebol durante o recesso da Copa do Mundo para assumir a vaga de Enderson Moreira, hoje no Bahia.

Drubscky ficou apenas dois jogos no comando, com derrotas, e terá seu futuro no clube revelado na coletiva de apresentação do novo treinador, na tarde desta terça, no CT Lanna Drumond.

Com contrato até dezembro, Adílson chega ao América com a missão de evitar a queda para a Série B.

Ele não trabalha com futebol desde 2015, quando comandou o Joinville por apenas dez rodadas na Série A. Com desempenho de apenas 26% dos pontos disputados na ocasião, o treinador não durou muito tempo no cargo.

A carreira de Adilson como técnico contou com passagens por grandes clubes, como Grêmio, Cruzeiro, Santos, Corinthians, São Paulo e Vasco.

O maior trabalho foi no Cruzeiro, quando venceu o Campeonato Mineiro duas vezes e foi vice-campeão da Copa Libertadores, em 2009. No entanto, nos demais clubes, Adilson não conseguiu manter o mesmo nível e aos poucos foi perdendo espaço.

A tendência é que ele fique no banco de reservas do América já a partir da próxima rodada, contra o Internacional, na quinta-feira (26), às 20, no Independência.