América-MG vence na Vila Belmiro e volta a deixar o Santos ameaçado

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O América-MG jogou por uma bola neste domingo (29), e a estratégia funcionou. Os mineiros suportaram a pressão (foram duas bolas na trave) e bateram o Santos por 1 a 0, em plena Vila Belmiro, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado deixa os paulistas, ainda sem vencer após a pausa para a Copa do Mundo, ameaçados novamente. O único gol do jogo foi marcado por Ruy, em cobrança de pênalti.

Foi um verdadeiro jogo de ataque contra defesa. Apesar do revés em casa, o Santos lutou bastante e criou inúmeras jogadas para empatar -e até virar o jogo. A falta de pontaria e o nervosismo, porém, marcaram a derrota para o América-MG.

Com a vitória -a segunda seguida-, o time de Adilson Batista chega aos 20 pontos ganhos, e ocupa a décima posição na tabela. Já o Santos, há quatro jogos sem vencer no Brasileiro, fica estacionado nos 16. O Bahia, que joga nesta segunda-feira (30) contra o Atlético-MG, tem a mesma pontuação e abre a zona do rebaixamento. Se o Bahia conquistar pelo menos um ponto na Fonte Nova, o Santos fecha a rodada na faixa da degola.

Na próxima quarta-feira (dia 1º), às 19h30 (de Brasília), o Santos faz o primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil, contra o Cruzeiro, também na Vila Belmiro. Já o América-MG fica com a semana livre para treinar e volta a campo somente no próximo domingo (5), quando recebe o Palmeiras no Independência, às 16h, pela 17ª rodada do Brasileirão.

O Santos tinha todo o domínio do jogo. Pressionava e mal deixava o América-MG jogar. Mas, em um contra-ataque, Marquinhos recebeu passe na área, tentou dominar de peito e foi derrubado por Alison. O árbitro Rafael Traci entendeu como uma carga por trás, nas costas, e marcou a penalidade. Ruy bateu no canto esquerdo de Vanderlei, que até encostou na bola, e colocou os visitantes em vantagem aos 38 minutos da etapa inicial.

Diante de um América-MG acuado, que se segurou com os 11 jogadores no campo de defesa na maior parte do primeiro tempo, o Santos não encontrava espaços por baixo e, por isso, abusou dos cruzamentos no primeiro tempo. A equipe, sob o comando do interino Serginho Chulapa, teve 72% da posse de bola no período.

Mas a superioridade não foi traduzida em gols. Até por não ter um camisa 9 de ofício entre os titulares, os donos da casa pouco incomodaram o gol de João Ricardo na etapa inicial, principalmente quando insistia nas jogadas pelo alto.

Na etapa final, o Santos completou um verdadeiro massacre, mas sem gols. Para se ter uma ideia da diferença entre as equipes nesta noite, o time finalizou 30 vezes ao gol, mas não conseguiu furar João Ricardo. Os mineiros, por vez, venceram com dois chutes: apenas um, o gol, à meta de Vanderlei.

E o joven Yuri Alberto, que entrou em lugar de Eduardo Sasha, protagonizou um lance impressionante. Após chute de longe de Jean Mota, teve a bola limpa e o goleiro no chão para empatar. Mas, de forma incrível, ele chutou para fora o rebote de João Ricardo.

SANTOS

Vanderlei; Victor Ferraz, David Braz, Gustavo Henrique, Dodô; Alison, Diego Pituca (Jean Mota), Eduardo Sasha (Yuri Alberto); Rodrygo, Gabriel (Arthur Gomes), Bruno Henrique. T.: Serginho Chulapa (interino)

AMÉRICA-MG

João Ricardo; Aderlan, Matheus Ferraz, Messias, Carlinhos; Juninho, David, Gerson Magrão (Zé Ricardo), Ruy (Judivan); Giovanni, Marquinhos (Ademir). T.: Adilson Batista

Estádio: Vila Belmiro, em Santos

Juiz: Rafael Traci (PR)

Cartões amarelos: Alison (Santos); Carlinhos e Juninho (América-MG)

Gols: Ruy, aos 38min do primeiro tempo