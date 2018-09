Americana diz que EUA questionam valor do diploma universitário

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O crescente questionamento sobre o valor real do diploma universitário é a principal questão que o setor de ensino superior dos Estados Unidos precisa enfrentar hoje, de acordo com a jornalista Liz McMillen, editora do The Chronicle of Higher Education, principal publicação voltada ao universo do terceiro grau do país.

Essa dúvida surge em meio à elevação contínua dos valores das mensalidades, que aumentaram mais de 1.000% desde 1978, ao crescimento do endividamento dos estudantes e ao fato de que, desde a crise econômica de 2008, quase metade dos graduados acaba trabalhando em empregos que não requerem um diploma de ensino superior.

“Antigamente havia um consenso nos Estados Unidos de que a educação superior era um bem público, que era boa para todo mundo e que ajudava a formar cidadãos, mas isso mudou muito na última geração. Essa é a questão fundamental, porque afeta as universidades de diversas maneiras”, disse a jornalista durante palestra no seminário Desafios do Ensino Superior.

“O que passa na cabeça das pessoas é: por que vou me endividar em até US$ 50 mil para continuar tendo dificuldade para conseguir um bom emprego?”

A descrença, segundo a jornalista, é ligada também a uma polarização potencializada desde as eleições de 2016, principalmente entre o eleitorado republicano. A maioria desses eleitores acredita hoje que as universidades exercem um efeito negativo nos EUA, como apontou uma pesquisa citada por ela na palestra.

Eles consideram que o ambiente universitário é muito progressista e que impõe aos jovens uma agenda ideológica de esquerda, de acordo com pesquisas recentes.

O modelo de negócios das universidades americanas, tanto do sistema público quanto privado, está ameaçado, declarou McMillen. No país, onde instituições de ambos os tipos cobram mensalidades para compor ou complementar suas verbas, é esperado um aperto no financiamento, provocado pelo declínio de 15% a 20% nas matrículas na próxima década.

Diante desse cenário ganham protagonismo formas alternativas de certificação acadêmica, como cursos online, certificados e programas de educação continuada, que permitem acumular várias capacitações específicas fora do currículo tradicional, além de favorecer o aprendizado continuado de adultos.

As universidades americanas, segundo a jornalista, se dedicam cada vez mais não apenas a atrair alunos, mas a garantir que não abandonem seus cursos e que tenham condições de planejar suas carreiras, oferecendo orientações profissionais, oportunidades de estágios e opções de aprendizagem experiencial.

“Algumas instituições também têm sido inovadoras ao usar análises de dados e big data para intervir e oferecer ajuda aos estudantes quando necessário, vendo se algum aluno andou perdendo muitas aulas ou obtendo baixo desempenho nos testes.”

A Georgia State University, citada por ela como exemplo, passou a oferecer esse tipo de aconselhamento e quase dobrou a taxa de alunos que terminam a graduação nos últimos anos.

McMillen destacou ainda que o país vem percebendo, também desde a crise de 2008, uma mudança no conteúdo estudado pelos jovens, com quedas acentuadas nas graduações de humanidades em favor das formações em áreas como ciências, tecnologia, engenharia e matemática.

“Não significa necessariamente que as perspectivas de emprego nessa área [humanidades] sejam ruins, mas que as pessoas pensam que são. Isso acaba influenciando a pesquisa, o crescimento do conhecimento das áreas e culminando na eliminação cursos como filosofia e história.”

O seminário Desafios do Ensino Superior foi realizado pela Folha de S.Paulo nesta quarta-feira (26), em São Paulo, com patrocínio da Unip.