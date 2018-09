Amigo de Harry Potter, Rupert Grint vive gângster na série 'Snatch'

Folhapress

LOS ANGELES, EUA (FOLHAPRESS) - Rupert Grint tinha dez anos quando entrou para o mundo mágico de Harry Potter, no papel do simpático amigo Ron Weasley, e por lá ficou mais de uma década.

Hoje com 30 anos, o ator britânico de cabelos ruivos não está em nenhuma franquia cinematográfica bilionária, mas em dois seriados ingleses que acabaram de estrear suas segundas temporadas.

Em "Snatch", ele faz um gângster dândi que se mete num roubo de barras de ouro. Já em "Sick Note", não disponível no Brasil, interpreta um jovem com câncer terminal, embora o diagnóstico esteja errado e ele siga com a mentira após descobrir o equívoco.

"Nunca foi uma decisão consciente fazer esses papéis tão diferentes do boa-praça Ron", disse Grint à Folha de S.Paulo "Sou atraído por personagens com defeitos, tenho um humor bem negro e gosto de roteiros assim. Sei que é difícil explicar uma comédia como 'Sick Note', mas acho corajoso fazer esse personagem."

A segunda temporada de "Sick Note", que conta também com Lindsay Lohan e Nick Frost, estreou em julho na TV britânica, enquanto os novos episódios de "Snatch" foram lançados em setembro nos EUA e chegam ao Brasil em novembro pela plataforma paga Crackle.

"Snatch" é levemente inspirado no filme de mesmo nome de 2000, com Brad Pitt e Jason Statham no elenco, dirigido por Guy Ritchie. O diretor não tem envolvimento com o novo produto, criado e escrito por Alex De Rakoff, mais conhecido na indústria de videogames e pelos videoclipes.

Além de atuar, Grint também assina a produção executiva de "Snatch", um cargo que ocupa pela primeira vez.

"Foi interessante ver o processo do outro lado. Meu papel na produção foi mais exploratório e com certeza quero fazer mais", disse Grint, num evento em Los Angeles nos estúdios da Sony Television. "Os roteiros eram escritos enquanto rodávamos, então tínhamos desafios todos os dias, foi muito estressante."

Na primeira temporada de "Snatch", há poucas semelhanças com o filme, como o boxeador e a luta combinada, o cachorrinho adestrado, judeus pouco ortodoxos e um roubo milionário de diamantes.

Grint faz Charlie Cavendish, amigo da família Hill, cujo pai Vic (Dougray Scott) é um criminoso lendário e cujo filho Albert (Luke Pasqualino) é o líder da trupe. Apesar de tentarem levar uma vida limpa, Albert, Charlie e o boxeador Billy (Lucien Laviscount) acabam se metendo em falcatruas e conseguem fugir com 10 milhões de euros.

Na segunda temporada, o elenco deixa a nublada Londres para a ensolarada costa da Espanha. Ainda assim, Charlie segue usando seus ternos de três peças.

Encontramos os personagens seis meses após a fuga milionária: eles perderam todo o dinheiro e precisam reconstruir uma vida nova. A série perde também qualquer contato possível com o universo de Guy Ritchie.

Enquanto os amigos tentam abrir um bar, novas dinâmicas na amizade surgem, além dos gângsteres locais e políticos corruptos. "Charlie passa a beber menos, mas tem fome de poder, questiona as decisões de Albert e os dois têm algumas desavenças", conta Grint. "Meu personagem fica mais ambicioso."

Snatch

Segunda temporada em novembro, na plataforma online Crackle