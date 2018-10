Amigos de jovem morto pela PM fazem protesto com fogo e bloqueio no Cajuru

Redação Bem Paraná

Amigos e familiares do jovem Ruhan Luiz Machado realizaram na noite desta quarta-feira (24) mais um protesto no bairro Cajuru, onde ele morava. O rapaz de 20 anos morreu ao ser baleado por policiais militares na noite de segunda-feira (22), durante uma abordagem no bairro.

No protesto desta quarta-feira, moradores do bairro e amigos do jovem atearam fogo em objetos e bloquearam a avenida Affonso Camargo, uma das mais movimentadas da região. Eles gritavam o nome de Runan. Além disso, eles bloquearam outras ruas e atiraram pedras em policiais que acompanhavam a manifestação.

É o segundo protesto pela morte de Ruhan. Também houve uma manifestação na tarde e noite de terça-feira (23), quando ônibus acabaram apedrejados.

Inquérito

A Polícia Civil abriu, nesta quarta-feira (24), um inquérito para apurar a morte de Ruhan. O caso deve ficar no 6º Distrito Policial. Detalhes sobre o inquérito, contudo, não devem ser divulgados, para não atrapalhar as investigações. Em nota, a PM informou que, segundo os policiais envolvidos no caso, eles atiraram depois que o jovem reagiu.

O corpo de Ruhan foi sepultado nesta segunda-feira.