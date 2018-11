Amoêdo acusa seguidores de Bolsonaro de espalhar informações falsas

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O candidato do partido Novo a presidente, João Amoêdo, atacou neste sábado (6) os apoiadores do presidenciável Jair Bolsonaro (PSL), acusando-os de espalhar notícias falsas e imitar táticas petistas para minar sua candidatura.

Na quarta (3), um ex-aliado de Amoêdo que está em campanha para deputado federal no Rio, Roberto Motta, divulgou vídeo nas redes sociais em que pede aos candidatos do Novo que abandonem Amoêdo e apoiem Bolsonaro.

Motta esteve ao lado de Amoêdo na fundação do Novo em 2011, mas se afastou do partido e hoje concorre pelo PSC, partido que apóia Álvaro Dias (Podemos) na corrida presidencial. Segundo Amoêdo, Motta foi barrado pelo processo seletivo adotado pelo Novo para escolher seus candidatos em 2016.

"Infelizmente, os apoiadores do Bolsonaro, com as mesmas táticas que tanto condenamos nos petistas, fazem a divulgação dessas notícias falsas", disse Amoêdo, em mensagem a seus seguidores.

"Não será elegendo políticos que estão há 29 anos no poder e usam esse tipo de militância, esse tipo de prática, que mudaremos o Brasil", afirmou, numa referência à trajetória de Bolsonaro como deputado federal.