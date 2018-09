Amoêdo faz 'tuitaço' para chegar a 6% e enche caixa de emails do Datafolha

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Estratégia adotada pela equipe de comunicação de Amoêdo (Novo) fez com que caixa de emails do Datafolha ficasse lotada com pedidos de militantes que querem participar das pesquisas do instituto.

Buscando atingir 6% -porcentagem necessária para participar do debate da Globo que acontecerá no dia 4 de outubro-, os eleitores têm realizado periodicamente 'tuitaços' com a hashtag #JoãoCom6%.

A "onda laranja", como os integrantes do Partido Novo costumam chamar seus apoiadores nas redes sociais, chegou até o Datafolha pedindo que seus apoiadores sejam entrevistados. A estratégia começou na terça (25) e nesta manhã já foram contabilizados mais de mil emails. Os eleitores também estão acionando o instituto por telefone.

Procurado pela reportagem, o Datafolha afirma que não realiza pesquisas por telefone nem por internet. Além disso, a partir do momento em que uma pessoa se oferece para participar de uma pesquisa, ela perde o critério de aleatoriedade e acaba enviesando o resultado. "Emails não têm como ser revertidos em intenção de votos", afirma o instituto.

Segundo a assessoria de Amoêdo, a campanha começou nesta segunda (24) após reunião das assessorias dos candidatos com a TV Globo, em que foram informadas as regras para a participação no debate.

Questionados sobre os emails ao Datafolha, o Novo informou em nota que esse movimento não é estimulado nem alimentado pela sigla.

Na noite de terça (25), a hashtag com o nome do candidato chegou a atingir o primeiro lugar no 'trending topics' do Twitter no Brasil, com cerca de 100 mil tuítes. A campanha também se estendeu para outras redes sociais.