Amoêdo vai bancar até 20% da campanha

Político mais rico entre os candidatos à presidência da República, o ex-banqueiro e candidato do Partido Novo ao Palácio do Planalto, João Amoêdo, disse ontem em Curitiba que deve doar do próprio bolso entre 15 e 20% do valor arrecadado pelo partido para a campanha presidencial. Amoêdo declarou no registro da candidatura no Tribunal Superior Eleitoral ter um patrimônio de R$ 425 milhões. Em tese, o patrimônio de Amoêdo permitiria que ele bancasse por inteiro a própria campanha, já que o limite de gastos previsto em lei para o primeiro turno da campanha presidencial é de R$ 70 milhões por candidato.

Apesar disso, o candidato milionário disse que não pretende disponibilizar mais do que 20% do total que o partido arrecadar. A legenda trabalha com a meta de gastar no máximo R$ 7 milhões, ou 10% do teto permitido por lei. “Vai depender muito do que a gente conseguir captar. Eu estou dando já o que custa mais caro, o que a gente nunca tem de volta na vida, que é o tempo. Entendo que qualquer projeto só fará sentido se outras pessoas tiverem interesse em participar”, afirma.

Amoedo afirmou que pretende devolver os recursos do fundo partidário e do fundo eleitoral, por ser contra o uso do dinheiro público em campanha. Ele também é contra a volta da doação empresarial. Para Amoedo, as campanhas deveriam ser financiadas integralmente com dinheiro de doações de pessoas físicas.

“A gente está fazendo um esforço para devolver o fundo partidário. Praticamente R$ 4 milhões depositados na conta, porque a gente recebe todo mês cerca de R$ 100 mil. Nunca utilizamos nenhum tostão desse dinheiro”, garantiu