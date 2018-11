'Amor & Sexo' tem queda de audiência em todas as cidades do país

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O programa Amor e Sexo (Globo) começou a exibir a sua 10ª temporada na última terça-feira (9), com queda na audiência.

O primeiro episódio da nova sequência marcou 10,4 pontos e chegou a ficar atrás da Record, que na mesma faixa de horário apresentava "A Fazenda".

Na média nacional de 2017, "Amor e Sexo" teve 16,7 pontos de audiência. Neste ano, houve queda em todos os municípios do país -em alguns, como Porto Alegre, a média caiu de 22,7 para 12,7 pontos.

Na estreia da 10ª temporada, a apresentadora Fernanda Lima chamou a atenção para o respeito às diferenças em âmbito econômico, racial, político e sexual. Foram abordados temas como opressão e preconceito, além de amor e sexo.

A Globo também deu início, no mesmo dia, à segunda temporada do programa "Sob Pressão". Diferente de "Amor e Sexo", teve 22,5 pontos gerais na audiência -um desempenho considerado bom, mas menor que o do começo da primeira temporada, que registrou 28,2 pontos.