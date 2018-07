‘Amores Roubados’ terá versão em castelhano para os Estados Unidos

Flávio Ricco, com a colaboração de José Carlos Nery

George Moura e Sérgio Goldenberg, autores de ‘Onde Nascem os Fortes’, estão desde a última quarta-feira na Colômbia, acompanhando o processo de implantação da versão em espanhol da série ‘Amores Roubados’, aqui estrelada por Cauã Reymond e Isis Valverde, também escrita por eles. Com o nome de ‘Doomed’, a adaptação será dirigida para o público latino nos Estados Unidos, com diálogos em castelhano e inglês, e assim atender os padrões de trabalho Rede Telemundo. As gravações serão realizadas na Colômbia, em locações também submetidas para a aprovação dos autores e devem acontecer ao longo de todo este segundo semestre. Pé lá e outro aqui. Moura e Goldenberg têm pressa de retornar ao Brasil, pela necessidade de acompanhar a edição dos momentos finais de ‘Onde Nascem os Fortes’. O último capítulo vai ao ar em 16 de julho, totalizando 53 episódios.

Nova locação

Voltando do Marrocos, o elenco de ‘Jesus’, a nova religiosa da Record, vai gravar na Ilha dos Carneiros, divisa de Minas com Goiás, confluência dos rios Paranaíba e Corumbá. Trabalho marcado já para este domingo.

Par romântico

Nicolas Prates e Juliana Paiva formam o casal jovem de ‘O Tempo Não Para’, estreia da Globo no dia 31. Ele, Samuca, será a primeira pessoa a encontrar ela, Marocas, congelada em um bloco de gelo enquanto surfava numa praia do Guarujá. A novela de Mário Teixeira acompanha a história de uma família congelada, em 1886, que desperta nos dias de hoje e precisa lidar com os choques temporais.

Conturbando a ordem

O ‘Canta Comigo’, reality do Gugu, está seguindo em frente, com quase tudo dentro dos conformes. A única grande alteração está sendo administrar o cover do Elvis Presley, um dos jurados do painel, que já se estranhou com a backing vocal do ‘Dancing Brasil’, Talita Real, e com o professor de música, Robson Santos, que senta ao seu lado. Não bastasse, na gravação de quarta-feira, fez a Rainha da Noite paulista, Lilian Gonçalves, sair chorando de lá. A produção ainda não sabe o que fazer com ele.

Mercado - 1

Depois de 10 anos, o jornalista Zacarias Pagnanelli não é mais diretor institucional da Record. O desligamento ocorreu na última semana. O setor passar a ser absorvido pela Superintendência institucional, de André Luiz Dias.

Mercado – 2

Ex-Gullane Entretenimento e Europa Filmes, Beatriz Cifu foi contratada pelo A+E Networks Brasil. Passa a ser a nova diretora de conteúdo para as marcas A&E, History, Lifetime e H2.

Assim, assim

Ainda falta bater o martelo, mas tudo indica que a Record vai mesmo exibir ‘A Terra Prometida’ em reprise. A apresentação deve começar a partir do próximo dia 23. O estranho de tudo é que, até agora pelo menos, não tem nenhuma chamada no ar.

Aí é que pega

Já não bastasse o seu poder de produção, a Globo trabalha com uma coisa chamada planejamento. Tudo somando pontos a favor. É possível saber hoje, o que está previsto ou sendo trabalhado para estrear em janeiro ou até na metade do ano que vem. As outras TVs nunca conseguem se programar.

Vale um investimento

O ‘Balanço Geral SP’ e o ‘Cidade Alerta’, as duas maiores audiências da Record, ocupam 6 horas e meia da sua grade comercial. A madrugada, da igreja, claro, não conta. Mas nem por isso têm um tratamento diferenciado. Os dois usam o mesmo cenário.

Já tem dia

A partir de segunda-feira, dia 16, o programa Amaury Júnior passará a ser exibido de segunda a sexta, logo depois do ‘Jornal da Noite’. Conforme antecipado por aqui, a possibilidade de resultados melhores, tanto na parte comercial como na audiência, acabaram por determinar essa mudança. Amaury, todo dia, é um vício, saudável, que a TV adquiriu.

Bate – Rebate

Desde o início da Copa da Rússia, o Fox Sports passou a alcançar uma audiência diária de 1,7 milhão de telespectadores individuais. Levantamento do Ibope.

Com o Brasil em campo nesta sexta, a partir das 3 da tarde, o SBT mexe de novo na programação...

... O “Fofocalizando”, por exemplo, vai entrar no ar gravado...

... Já na Record, depois das novelas e ainda com a bola rolando, o “Cidade Alerta” iniciará sua exibição às 16h45.

Aliás, ninguém entendeu muito bem as tantas chamadas da Globo para o jogo do Brasil, hoje, feitas durante Colômbia e Inglaterra...

... Como se alguém não soubesse ou se a Globo tivesse algum concorrente.

Larissa Erthal está na dela. O contrato com a Band termina no dia 31...

... E ainda tem um mês de férias pendurado. Quer dizer...

Maurício Bonato é um narrador que vem ganhando espaço nas transmissões do BandSports. Faz por merecer...

... Aliás, repetindo o bom trabalho apresentado em seus tempos de Sky.

C´est fini

Com o ‘The Voice Brasil’ já apontando por aí, não restou a Tiago Leifert outra alternativa. Em alguns dias ele será obrigado a gravar um, o reality musical, e fazer outro ao vivo, no caso, a ‘Central da Copa’. Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!