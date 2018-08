Ana Amélia diz ter sido sondada para ser vice de Alckmin

Folhapress

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A senadora gaúcha Ana Amélia (PP) disse nesta quinta-feira (2) que foi sondada pela campanha de Geraldo Alckmin (PSDB) para ser vice na chapa que disputa a Presidência da República.

A informação da sondagem foi confirmada pela assessoria de imprensa da parlamentar, que, até o início desta semana, descartava a possibilidade e dizia estar focada em sua reeleição.

Ainda de acordo com a assessoria, Ana Amélia está refletindo sobre a sondagem.

O PP oficializa apoio a Alckmin nesta tarde.

O presidente do DEM, ACM Neto, negou saber de qualquer sondagem, mas afirmou que a definição poderia sair "nas próximas horas".

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), que tem atuado nas articulações, limitou-se a dizer que Alckmin e o centrão (DEM, PP, PR, PRB e SD) já haviam chegado a um consenso, mas recusou-se a dizer qual havia sido o nome escolhido.

Nesta manhã, o DEM oficializou apoio à candidatura de Geraldo Alckmin.

A votação para definir o apoio a Alckmin foi simbólica. Lideranças do DEM, algumas que, inclusive, apareceram na bolsa de apostas como possíveis vices, lembraram do racha interno sobre apoiar Alckmin ou Ciro Gomes (PDT-CE), que acabou isolado.

"Mesmo aqueles com posição divergente entenderam que, se atravessamos ao longo de 16 anos diversas crises, é porque jamais abdicamos da nossa coesão", disse ACM Neto.

Maia ironizou adversários que tentaram fazer aliança com o centrão e hoje criticam o bloco formado por DEM, PP, PR, PRB e SD.

"Fico lendo mensagens que recebi de pré-candidatos e fico rindo. Todos queriam nosso apoio e agora nos criticam", disse Maia, que foi lançado pré-candidato ao Planalto, mas não conseguiu decolar nas pesquisas de intenção de voto, desistindo da disputa.

"Este debate interno que se deu no partido foi democrático, plural e verdadeiro. A escolha retirada dessas discussões foi a melhor escolha para o Brasil", disse o deputado Mendonça Filho (PE), que foi ministro da Educação no governo Michel Temer, nome que não foi citado no evento.

Mendonça foi um dos cogitados para a vice, assim como a líder da bancada ruralista, deputada Tereza Cristina (MS).

Demais partidos do centrão são contra entregar a vice ao DEM, já que o partido conta com apoio dos aliados para reconduzir Maia à presidência da Câmara, caso ele se reeleja deputado.