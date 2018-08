Ana Amélia hesita, mas diz aceitar ser vice de Alckmin

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A senadora Ana Amélia (PP-RS) disse ao comando da campanha do PSDB que aceita ser a candidata a vice-presidente na chapa de Geraldo Alckmin. O anúncio oficial deverá ser feito hoje, após consultas finais dentro do PP de seu Estado.

Seu nome já era sondado há algumas semanas, mas ela resistia diante da perspectiva de uma campanha de reeleição confortável ao Senado. Aceitou após relutar bastante, tendo dado declarações ao longo da quinta (2) indicando que teria de pensar no país.

Jornalista com atuação de décadas no grupo RBS, Ana Amélia era o nome mais desejado por Alckmin entre as opções ofertadas pelo centrão, amálgama de cinco partidos (DEM, PP, PR, PRB e SDD) que lhe angariou apoio há duas semanas.

Inicialmente, o grupo sugeriu o nome do empresário Josué Alencar (PP-MG), que acenou com um OK, mas voltou atrás, constrangendo Alckmin no processo.

O DEM tinha como opção o deputado Mendonça Filho (PE), mas como os parceiros do centrão não toparam a indicação de um vice e a manutenção do apoio do grupo à reeleição de Rodrigo Naia (DEM-RJ) à presidência da Câmara, a procura continuou.

Ana Amélia agrega dois valores à chapa de Alckmin. Primeiro, é mulher. Segundo, ela tem potencial de melhorar a posição do tucano na região Sul.

Reduto tradicional do PSDB nos pleitos passados, a região hoje tempos nomes fortes à frente de Alckmin: Jair Bolsonaro (PSL) e Álvaro Dias (Podemos), que é do Paraná. O tucano teve, na mais recente pesquisa do Datafolha, apenas 5% no Sul, contra 22% de Bolsonaro e 14% de Dias.

Numa disputa em que qualquer ponto percentual poderá fazer diferença para ir ao segundo turno, a aposta no perfil conservador e proximidade com o agronegócio de Ana Amélia pode ser mais eficaz para tirar votos dos rivais do que a tradicional figura do vice nordestino -a região é vista quase como perdida pelos estrategistas alckmistas.

Paradoxalmente, essas características quase tiraram a senadora da disputa nacional. Nas últimas semanas, pesquisas qualitativas feitas por sua equipe no Rio Grande do Sul identificaram resistência de seu eleitorado a uma associação com os tucanos.

Na quarta (1º), quando a indicação de seu nome e aprovação de Alckmin a ele ficaram evidentes, a senadora foi bombardeada por uma série de telefonemas de empresários e políticos de peso pedindo que ela aceitasse. Seus aliados creditam a esse cerco a crise hipertensiva que a levou para o hospital na mesma noite.

Ana Amélia, 73, tem também um histórico de embate com o PT. Em abril, protagonizou uma polêmica devido a uma declaração em favor de Luiz Inácio Lula da Silva, feita pela presidente petista, Gleisi Hoffmann.

A também senadora havia pedido apoio no Oriente Médio a Lula à TV do Qatar Al Jazeera. Ana Amélia questionou se ela não estaria incitando um ataque do grupo terrorista Estado Islâmico a Brasil, e foi duramente criticada pela comunidade árabe.