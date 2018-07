Ana Cañas revela ter sofrido assédio e enfrentado bulimia na adolescência

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Ana Cañas publicou nesta quarta-feira (18) em seu Instagram um post onde revela como um assédio sofrido na adolescência acabou desenvolvendo sequelas físicas e psicológicas na artista.

"Tive bulimia dos 16 aos 19 anos. Uma sequela física e psicológica em decorrência do assédio que sofri nessa idade. Durante anos, rejeitei meu corpo. Achava defeito em tudo. Não via beleza em nada. Existia o padrão e existia a minha necessidade emocional de me encaixar nele", escreveu Ana.

"Hoje, amo todas as minhas singularidades. Cada uma delas. As pernas grossas, a canela gordinha, meu bundão grandão, minha barriga saliente, os dentes tortos, meu cabelo armado e cacheado", continuou a cantora. "Sei que tem muita gente que não acredita que eu já tenha me sentido assim.e é por isso que eu tô fazendo esse post e mandando esse nude aê".

A artista ainda faz um apelo para que as mulheres mantenham a autoestima perante as pressões e padrões de beleza da sociedade.

"Prometa, aqui e agora, que você vai pensar profundamente sobre todas as suas belezas únicas e chegar à conclusão esplêndida que, se alguém não te amar exatamente do jeito que você é (incluindo principalmente você mesma), o azar é todo dele, dela", escreveu.