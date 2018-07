Ana Clara e Gleici recebem carros conquistados durante BBB 18

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As ex-BBBs Ana Clara e Gleici receberam nesta segunda-feira (31) os carros que ganharam durante participação no programa Big Brother Brasil 18. A conquista foi comemorada nas redes sociais, onde as duas admitiram ainda que não sabem dirigir.

"Só não tenho carteira, mas amanhã já começo as práticas", disse a vencedora do programa, Gleici, em sua conta no Instagram. "Dirigindo meu carro, dirigindo meu carro. Eu vou a praia dirigindo o meu carro...", cantou ela, que também postou o momento em que deu partida no Fiat Cronos: "Já sei ligar!".

Já Ana Clara lembrou a prova de resistência que lhe rendeu o carro. "Hoje vim buscar meu prêmio! Mérito todo meu. Hoje posso dizer isso, uma das primeiras vezes na minha vida, eu posso olhar pra mim mesma e dizer: É MÉRITO SEU! Parabéns gatuxa, seu presente por todas aquelas horas, até alucinando, está aí na garagem!".

A prova a que Ana Clara se refere durou mais de 43 horas e terminou por decisão da produção do programa, declarando empate entre ela e Kaysar. Os dois quebraram o recorde de prova mais longa, que era de 29 horas e 57 minutos, no BBB 12, e precisaram receber atendimento médico após quase dois dias em pé diante de um carro.

"Tudo que eu mais queria agora era ter a permissão da lei para estar saindo com meu carro da concessionária. Mas tudo bem, esse dia vai chegar, por que eu lutei muito por esse carro, ele foi muito suado. Em breve estaremos dirigindo juntos, eu e ele", afirmou Ana Clara, enquanto beijava o encosto de um dos bancos do carro.