Ana Furtado revela otimismo após passar por quarta sessão de quimio

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ana Furtado acordou com muita positividade nesta segunda-feira (23). Logo pela manhã, ela usou sua conta no Instagram para falar que iria passar por mais uma sessão de quimioterapia para tratar do câncer de mama que ela descobriu recentemente.

"Hoje é dia da minha quarta sessão de quimioterapia, ou melhor, 'menos uma', como prefiro chamá-la! Um dia de cada vez. A cada etapa do tratamento renovo minha fé e minha certeza de cura. Será mais uma semana de luta, mas o mais importante disso tudo é que não estou sozinha. Tenho ao meu lado o amor de minha família e amigos e tenho esse carinho todo que recebo diariamente de vocês por aqui. Sou verdadeiramente abençoada! Boa semana pra todos nós", escreveu ela.

Antes, Ana publicou um texto emocionante e garantiu que não está deixando se entregar. "Viver ou Morrer? Eu decido diariamente por viver! Sem dúvida alguma. Embora o câncer coloque a realidade da morte diante de mim, eu não me abato. Não desisto! Não me entrego! E não a nego... afinal, ela é uma verdade da nossa natureza. A negação é debilitante e nos afasta da verdade das coisas, atrapalhando a nossa capacidade de reação. Reaja e decida-se por viver!!!!", escreveu.