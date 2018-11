Ana Hickmann assina contrato para mais três anos na Record

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ana Hickmann, 37, assinou nesta segunda-feira (5) um contrato para ficar mais três anos na Record. "Gente!!!! Que dia maravilhoso! Hoje ganhei o dia, melhor ganhei mais três anos aqui. Acabo de assinar minha renovação com a emissora", comemorou em suas redes sociais.

Apresentadora do Hoje Em Dia, Hickmann chegou à emissora em 2004, quando estreou uma coluna de moda no programa Tudo a Ver. De lá pra cá, ela passou por O Jogador, Tudo é Possível e Programa da Tarde, até chegar ao programa atual, que apresenta ao lado de Cesar Filho, Renata Alves e Ticiane Pinheiro.

"Comecei a minha história de televisão aqui na Record TV. Estou muito feliz porque, mais uma vez, a casa está mostrando que acredita em meu trabalho, no meu potencial e está me dando espaço para eu poder crescer cada vez mais, não só na televisão, mas no mundo digital também", afirmou ela em nota.

Hickmann também mantém um canal no YouTube, onde mostrou recentemente sua primeira tatuagem, feita em homenagem ao marido, Alexandre Correa, 55, e ao filho, também Alexandre, 4. O nome tatuado foi acompanhado por dois corações para destacar a homenagem aos dois.