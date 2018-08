Ana Hickmann faz homenagem ao filho e ao marido com tatuagem

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em seu canal no YouTube, a modelo e apresentadora Ana Hickmann, 37, anunciou como fez a sua primeira tatuagem. Ainda escondida do marido, Alexandre Correa, 55, ela narra em vídeo todo o seu caminho e nervosismo até o estúdio de tatuagem.

"Eu disse para a minha irmã que o Alexandre não estava sabendo, e ela respondeu: isso vai var problema!", brincou Ana, no vídeo.

Ana escreveu o nome Alexandre, o mesmo do marido e do filho, com corações. "Achei melhor colocar dois corações porque quero deixar claro que a homenagem é para os dois", disse a apresentadora. Depois de muito suor e algumas lágrimas, a apresentadora conseguiu finalizar a tatuagem.

O desenho foi feito pelo tatuador Wagner Maximus, da Maximus Art Tattoo. Durante o vídeo, Ana explicou todo o processo e relatou a sua experiência, com alguns gritos, risadas e palavrões.

MARIDO ADOROU A SURPRESA

Pela sua conta no Instagram, Alexandre, marido de Ana Hickmann, fez questão de dizer que adorou a surpresa. "Quando seu coração bate mais forte e não sabe explicar o amor que sente! Minha Ana fez uma loucura de amor e também uma homenagem a mim e ao nosso filho! Fiquei emocionado! TE AMO ANA!!!"